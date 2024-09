Featured

Lastzug durchbricht Leitplanke auf der A7 - Polizei stellt Fahrtenschreiber sicher

Waltershof - Dieser Unfall hat für mächtig Probleme auf der A7 gesorgt. Am frühen Freitagmorgen durchbrach ein in Richtung Süden fahrender Lastzug im Bereich der auf Stelzen stehenden Autobahn hinter dem Elbtunnel die Mittelleitplanke. Dort gibt es einen schmalen Spalt zwischen beiden Richtungsfahrbahnen.

Die Zugmaschine blieb in der durchbrochenen Leitplanke hängen. Der Fahrer des niederländischen Lastzugs wurde leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Weil der Mann einen technischen Defekt als Ursache behauptete, wurde von der Poloizei unter anderem der Fahrtenschreiber des Lastzugs sichergestellt.

Die Autobahn war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Gegen 7 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Norden wieder freigegeben werden.

In Richtung Süden blieb die A7 gesperrt. Mit einem Telekran wurde die Zugmaschine am Morgen geborgen. Auch eine Ersatz-Zugmaschine für den Auflieger rückte an. Die Bergungsarbeiten dauern an, so hieß es gegen 11 Uhr aus der Verkehrsleitzentrale. Wann die A7 auch in Richtung Süden wieder freigegeben werden kann, war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar.

Der Verkehr in Richtung Süden "versickerte" ins Stadtgebiet. Dadurch kam es nördlich der Elbe zu Verkehrsbehinderungen. Im Süden Hamburgs hatte sich der Verkehr bereits wieder normalisiert. zv