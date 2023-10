Maschen: DLRG beendete Saison mit Übung am See im Großen Moor

Maschen - Mit einer Übung am See im Großen Moor, an der 21 Einsatzkräfte beteiligt waren beendete die DLRG-Ortsgruppen Buchholz, Maschen, Seevetal und Winsen die Saison.

Das Szenario. Ein Ruderboot war gekentert. Es gab mehrere Verletzte, die verschiedene Verletzungen, von Unterkühlung bis zur Kopfwunde hatten. Übernommen wurde dieser Part von vier Angehörigen des RUND-Teams des DLRG-Bezirks Nordheide, die realistische Unfall- und Notfalldarstellung drauf haben.

Zum Einsatz kamen bei der Übung unter anderem das tragbare Sonargerät „AquaEye“, der Tauchroboters aus der DLRG- Ortsgruppe Seevetal oder die Drohne aus der DLRG-Ortsgruppe Winsen.

Mit vor Ort waren auch Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Maschen mit dem Motorrettungsboot „Sissi“. Diese unterstützten die DLRG-Ortsgruppe bei der Ausrichtung der Übung, in dem sie unter anderem die "Darsteller" an die Einsatzorte transportierte. wg