Maschen: Umgestürzter Baum wurde Fall für die Kettensäge der Feuerwehr

Maschen - Herbstliches Schietwetter hat am Wochenende die Feuerwehr ein klein wenig auf Trab gehalten. An der Maschener Schützenstraße stürzte am Sonntagvormittag nach einem Regenguss ein Baum auf die Fahrbahn. Er wurde ein Fall für die Kettensäge der FF Maschen. Etwa 15 Minuten dauerte es, den Baum in wegtragbare Portionen zu zersägen und von der Straße zu schaffen. Das war dann auch der einzige wetterbedingte Einsatz in der Gemeinde Seevetal. zv