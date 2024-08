Featured

Meckelfeld: Nach Bedrohung mit Messer aus Flüchtlingsunterkunft in Psychiatrie

Meckelfeld - Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft an der Glüsinger Straße. Dort hatte ein 43-jähriger Bewohner von außen an das Fenster einer Mitarbeiterin geklopft, und diese, nachdem sie das Fenster öffnete, mit einem Küchenmesser bedroht.

Der Mann verlangte von ihr ein anderes Zimmer und kündigte an, sich und andere umzubringen. Ein Mitarbeiter kam der Frau zu Hilfe und forderte den 43-Jährigen auf, das Messer wegzuwerfen, was dieser auch tat.

Als Polizisten in der Unterkunft eintrafen, befand sich der 43-Jährige in seinem Zimmer. Er ließ sich von den Polizisten widerstandslos festnehmen. Das Küchenmesser stellten die Beamten im Zimmer sicher.

Der 43-jährige wurde auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Hierbei beleidigte er eine Beamtin mehrfach. Gegen den 43-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Aufgrund seines psychischen Gesamtzustandes wurde der Mann nach ärztlicher Begutachtung zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. zv