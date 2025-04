Featured

Mehr Einbrüche im Bezirk Harburg: So sieht es in den Stadtteilen aus

Harburg -In ganz Hamburg ist die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen rückläufig. Im Bezirk Harburg nicht. Ganz im Gegenteil. Hier stieg die Zahl der Einbrüche von 2023 im Vergleich zu 2024 um 13,1 Prozent.

Spitzenreiter ist der Stadtteil Neugraben-Fischbek. Hier stieg die Zahl der Einbrüche im einem Jahr um43,5 Prozent. 2024 wurden 89 Fälle gemeldet. Das sind 27 mehr als im Vorjahr. Es folgen Heimfeld mit einer Steigerung von 42,5 Prozent auf 57 Taten und Wilstorf mit einer Steigerung von 37 Prozent auf 37 angezeigte Einbrüche. Im Stadtteil Harburg kam es zu 49 Einbrüchen. Das ist eine Steigerung von 4,3 Prozent. Einen Rückgang gab es in Eißendorf um 12,1 Prozent auf 58 Taten.

Die Steigerungen in Harburg und Heimfeld dürften auch im Zusammenhang mit Beschaffungskriminalität hängen. Der Schwarzenberg um die dortige Drogeneinrichtung gilt als Umschlagplatz für Rauschgift, insbesondere harte Drogen wie Crack und Kokain.

So sieht es in den einzelnen Stadtteilen aus:

Harburg: Plus 4,3 Prozent auf 49 Einbrüche

Neuland: Plus 100 Prozent auf 2 Fälle

Gut Moor: Minus 100 Prozent auf 1 Fall

Wilstorf: Plus 37 Prozent auf 37 Fälle

Rönneburg:500 Prozent auf 6 Fälle

Langenbek: Minus 62,5 Prozent auf 6 Fälle

Sinstorf: Keine Veränderung. 6 Fälle

Marmstorf: Plus 18,8 Prozent auf 19 Fälle

Eißendorf: Minus 12,1 Prozent auf 58 Fälle

Heimfeld: Plus 42,5 Prozent auf 57 Fälle

Moorburg: Plus 300 Prozent auf 4 Fälle

Altenwerder: Auch in diesem Jahr kein einziger Fall

Hausbruch: Keine Veränderung. 45 Fälle

Neugraben-Fischbek: Plus 43,5 Prozent auf 89 Fälle

Francop: Auch in diesem Jahr kein einziger Fall

Neuenfelde: Minus 66,7 Prozent auf 2 Fälle

Cranz: Minus 100 Prozent auf keinen Fall





Im gesamten Bezirk gab es 2024 insgesamt 380 Fälle von Haus- und Wohnungseinbrüchen, das sind 12,6 Prozent alle in Hamburg verübten Taten. In 2023 waren es im Bezirk Harburg 336 Taten. Das entspricht der Steigerung von 13,1 Prozent. Die Aufklärungsquote beträgt 7,9 Prozent. Für ganz Hamburg liegt sie bei 9 Prozent. zv