Mehrere Frauen begrapscht: Polizeieinsatz im Phoenix-Center

Harburg - Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei am Mittwochvormittag am Phoenix-Center an. Frauen hatten die Polizei gerufen, weil sie von einem Mann angegangen und begrapscht worden waren.

Die Beamten konnten den Täter noch im Center aufspühren und festnehmen. Es handelt sich um einen 28 Jahre alten Somalier. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er schon zu früher Stunde stark betrunken war. Der Wert lag bei über 2 Promille.

Später kam der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß. Das Landeskriminalamt hat gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. zv