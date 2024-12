Featured

Messerstecherei vor Flüchtlingsunterkunft in Harburg: 17-Jähriger tot

Harburg - Messerstecherei an der Flüchtlingsunterkunft an der Harburger Poststraße. Am späten Freitagabend kam es zunächst direkt vor der Unterkunft zum Streit zwischen mehreren jungen Männern. Dabei erlitt einer der Beteiligten Messerverletzungen an der Brust und im Bein. Ein Zweiter erlitt Abwehrverletzungen an den Händen.

Kurz darauf kam es in unmittelbarer Nähe am Großmoordamm zu weiteren Auseinandersetzungen, wo ein 17-Jähriger schwere Stichverletzungen erlitt. Er musste vor Ort reanimiert werden und kam ins Krankenhaus Harburg. Dort wurde der Tot des 17-Jährigen festgestellt.

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsuchten nach Hinweisen die Flüchtlingsunterkunft an der Straße Lewenwerder. Der Gesuchte wurde nicht angetroffen.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Beamte sicherten am Großmoordamm Spuren. Dort konnte auch die offensichtliche Tatwaffe, ein blutbeflecktes Küchenmesser, sichergestellt werden. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. zv