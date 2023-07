Minibagger angesteckt: Einer von zwei Kleinbränden im Süderelberaum

Neugraben - Feuer am Störtebekerweg. Dort brannte in der Nacht zum Donnerstag ein Minibagger. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Kripo ermittelt.

Bereits am Abend zuvor hatte es in der Hausbrucher Straße gebrannt. Dort standen mehrere Müllcontainer in Flammen. Auch in dem Fall dürfte gezündelt worden sein. Obwohl beide Brandorte weit auseinander liegen, wird von der Kripo auch geprüft ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt. zv