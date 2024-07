Featured

Mit Blick auf Terminal im Hamburger Süden: Ein echtes "Monster" für die Feuewehr

Wilhelmsburg - Es ist ein richtiges "Monster". 40 Tonnen schwer, über zwölf Meter lang, fünf Achsen, um das Gewicht zu tragen und fahren. Die Umwelt- und Technikwache der Feuerwehr hat ein neues Teleskopmastfahrzeug, offizieller Name TMF 70, bekommen. 1,6 Millionen Euro hat sich die Stadt das Fahrzeug, es ist das größte bei einer Berufsfeuerwehr in Deutschland, kosten lassen.

Angeschafft wurde es vor allem mit Blick auf den Süderelbebereich. Denn die alten, ab 2005 angeschafften Teleskopmastfahrzeuge, kommen nicht mehr an die neusten, 60 Meter hohen Containerbrücken ran. Die stehen auf den großen Terminal in Altenwerder oder Waltershof. Aber auch bei Bränden in Raffinerien oder anderen Industrieanlagen, kann das in der Schweiz gefertigte Spezialfahrzeug wegen der weiten Auslage des Mastes eine Schlüsselrolle spielen. zv