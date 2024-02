Mittwoch im Landkreis: Polizei übt mit 45 Einsatzfahrzeugen für den Ernstfall

Landkreis - Wer am Mittwoch viele Fahrzeuge der Polizei sieht, braucht nicht beunruhigt sein: Es handelt sich lediglich um eine große Übung der Polizei, und nicht um einen Ernstfall. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr, findet im Landkreis Harburg eine Übung der Polizei statt. Ziel der Übung ist die Koordinierung einer größeren Zahl von Einsatzfahrzeugen an vordefinierten Sammelstellen.

In den Bereichen Buchholz, Salzhausen und Seevetal-Fleestedt ist damit zu rechnen, dass sich zahlreiche Polizeifahrzeuge in den Orten bewegen oder auf größeren Parkplätzen sammeln. Insgesamt sind rund 45 Fahrzeuge in die Übung eingebunden.

Polizeioberrat Sebastian Pölking, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Harburg, sagt dazu: "Lebensbedrohliche Einsatzlagen, wie Amokläufe oder Anschlagsszenarien, gehören zu den größten polizeilichen Herausforderungen und werden seit Jahren katalogmäßig vorbereitet. Aber nur durch praktische Übungen können wir überprüfen, wo unsere Konzepte möglicherweise noch angepasst werden müssen. Die Koordination einer großen Zahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Einsatzabwicklung."

Im Rahmen der Übung fahren die Fahrzeuge ohne Sonder- oder Wegerechte. An den Sammelpunkten wird durch entsprechende Banner darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übung handelt und keine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.