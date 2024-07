Featured

Nach Überfall auf 82 Jahre alte Seniorin in Neugraben: Kripo sucht Zeugen

Neugraben - Nach einem Überfall auf eine 82 Jahre alte Frau am Dienstagabend gegen 18 Uhr an der Straße Bauernweide sucht die Polizei Zeugen. Die alte Dame war zuvor bei Kaufland gewesen. Als sie ihre Einkäufe auf einem Parkplatz gegenüber in ihr Auto packen wollte, wurde sie von einem Mann geschubst. Dann entriss ihr der Täter die Handtasche.

Mit der Beute flüchtete der Räuber. Die Seniorin erstattete an der nahen Polizeiwache eine Anzeige. Viel konnte sie den Beamten nicht sagen. Die Beschreibung ist dürftig. Die Frau erkannte lediglich, dass der Täter dunkel gekleidet war.

Ermittler der Kripo hoffen jetzt, dass sich Passanten melden, die etwas von dem Überfall mitbekommen haben, oder andere Hinweise geben können. Sie möchten sich unter Telefon 4286-56789 melden. zv