Sekundenschlaf auf Autobahn: Frau überschlägt sich mit Auto

Maschen - Schwerer Unfall nahe dem Horster Dreieck. Am späten Freitagabend kam dort ein in Richtung Hittfeld fahrender Ford von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb neben der Autobahn in einem Graben auf dem Dach liegen.

Die Feuerwehr Maschen rückte an. Anrufer hatten zunächst gemeldete das die Fahrerin (26) eingeklemmt sei. Das bestätigte sich nicht. Die Frau hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeugwrack befreit.

Ein Notarzt versorgte die Verunglückte noch an der Unfallstelle. Anschließend kam die Frau per Rettungswagen ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Feuerwehr nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Polizei ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Unfallursache Sekundenschlaf. zv