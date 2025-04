Featured

Nach Kollision mit Leitplanke: Mit Papier beladener Laster kippt auf der A1 um

Harburg - Nach einem Verkehrsunfall musste am Samstagabend die A1 rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Harburg in Richtung Norden gesperrt werden. Gegen 21:30 Uhr war ein mit Papier beladener Sattelschlepper in die Leitplanke gefahren und umgekippt.

Zunächst hieß es, dass der Fahrer eingeklemmt sei. Das bestätigte sich nicht. Feuerwehrleute holten den leicht verletzten Mann aus dem Führerhaus. Polizisten stellten fest, dass der Trucker angetrunken sein dürfte.

Nach rund einer Stunde konnte eine Fahrspur Richtung Norden auf der A1 wieder freigegeben werden. Um 4:30 Uhr war der Lastzug geboren und die Autobahn wieder frei. Das Fahrzeug selbst wurde von der Polizei beschlagnahmt.