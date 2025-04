Featured

Nach Raub auf Werttransporter: Polizei sucht zweiten Fluchtwagen und Zeugen

Meckelfeld - Die Fahndung nach den Tätern, die sich nach dem Raub auf den Werttransorter in Meckelfeld zwischenzeitlich mit in Glüsingen gestohlenen Fahrrädern bewegt hatten, wurde gestern Nachmittag im Raum Maschen eingestellt, nachdem sich dort die Spur für die Personenspürhunde verloren hatte.

Die drei entwendeten Räder, ein graues Damenrad und zwei schwarze Herrenräder, sind noch nicht gefunden worden. Möglicherweise haben die Täter sie auf einem Grundstück oder am Straßenrand zurückgelassen. Hierzu suchen die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes Zeugen.

Ebenso werden Zeugen gesucht, denen der zweite Fluchtwagen, ein grauer VW Golf mit einem Unfallschaden an der Beifahrerseite, aufgefallen ist. Am Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen aus dem Landkreis Harburg (WL-...) angebracht. Möglicherweise wurde der Wagen kurz nach der Tat in einer Seitenstraße oder auf einem Parkplatz abgestellt.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.