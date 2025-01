Featured

Nach Tankstellenüberfall: Polizei schnappt einen von drei Räubern

Neu Wulmstorf - Nach einem Überfall auf die Jet-Tankstelle an der B73 konnte im Rahmen der Fahndung einer der drei Beteiligten festgenommen werden. Die mit Motorradhelmen maskierten Täter waren in der Nacht zum Freitag im Verkaufsraum der Tankstelle aufgetaucht. Dort bedrohten sie die Kassiererin mit einem Messer und zwangen sie zur Herausgabe von mehreren hundert Euro. Zudem griffen sich die Räuber Zigaretten. Dann flüchtete das Trio in einem Opel Corsa.

Die Polizei setzte Kräfte aus Niedersachsen und Hamburg zur Fahndung ein. Kurz vor Mitternacht entdeckten Polizisten den Wagen im Bereich Finkenwerder. Als die Insassen des nur noch mit zwei Männer besetzten Autos die Beamten bemerkten, flüchteten sie zu Fuß. Einer der Männer wurde festgenommen. Sein Komplize entkam.

Im Fahrzeug sollen die Beamten die Beute, Motorradhelme und mehrere Kennzeichen sichergestellt haben. Die Ermittlungen dauern an. Bei der Kripo geht man davon aus, dass es sich bei den Männern um Serientäter handelt, da kurz zuvor begangene Überfälle auf Tankstellen in Finkenwerder und Buxtehude große Parallelen zeigen. zv