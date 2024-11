Featured

Nach Verfolgungsfahrt: Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten

Wilstorf - Nach der Verfolgungsfahrt durch Harburg, bei der ein Carsharing-Fahrzeug erheblich beschädigt wurde, ermittelt die Polizei gegen den Fahrer. Dem 36 Jahre alten gebürtigen Ecuadorianer wird Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Führerschein vorgeworfen.

Die Polizei hatte den Wagen nach in der Nacht zum Sonnabend einem Hinweis auf die Fahrweise aufgenommen. Als das Fahrzeug angehalten werden sollte, gab der Fahrer Gas. Während der Verfolgung verursachte er offenbar mehrere Unfälle. So waren, als das Carsharing-Fahrzeug an der Nöldekestraße gestoppt wurde, zwei Reifen platt, der Rückspiegel abgerissen und eine Fahrzeugseite verbeult.

Unklar ist, wie es dem 36-Jährigen gelungen war, den Wagen von Miles auszuleihen, obwohl er nicht die Voraussetzungen dafür hat. Den Mann erwarten neben strafrechtlichen Konsequenzen auch Schadenersatzansprüche der Verleihfirma. zv