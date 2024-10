Featured

Nebelunfall in Neuland: VW-Golf rast ins Vereinshaus vom Sportverein

Neuland – Nebelunfall in Neuland: Am Donnerstag um 5.55 Uhr ist ein 34-jähriger VW Golf-Fahrer mit seinem Pkw in den Zaun und in das Vereinshaus des TSV Neuland am Neuländer Elbdeich gefahren.

Offenbar hatte der Autofahrer beim Überholen von drei Autos auf dem Neuländer Elbdeich in Richtung Over im dichten Nebel ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug übersehen.

Der Golf sei dann zunächst gegen einen Kantstein gefahren und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einen Zaun gerast. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Golf den Zaun zum Sportplatz des TSV Neuland durchbrach und gegen ein Vereinshaus prallte.

Die Airbags lösten aus. Danach schleuderte er wieder zurück und kam auf der Straße zum Stehen. Glück im Unglück, der Fahrer kam nur vorsorglich ins Krankenhaus, erklärte eine Polizeisprecherin. Er hat bei dem Unfall lediglich eine Kopfplatzwunde erlitten.

Zur Bergung des Fahrzeuges und zur Entsorgung des Trümmerfeldes war der Neuländer Elbdeich längere Zeit voll gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigleitet. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe die Sichtweite unter 50 Metern gelegen, so ein Zeuge vor Ort.