Neugraben: Mann stürzte von Bahnsteig in das S-Bahngleis

Neugraben - Vom Gleis 2 im S-Bahnhof Neugraben ist ein 33 Jahre alter Mann am Samstagabend ins Gleis gestürzt. Passanten sprangen trotz der Gefahr durch die Stromschiene hinterher und hievten ihn auf den Bahnsteig. So war der Verunglückte in Sicherheit, bevor alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren. Ein Zug war zu dem Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Nähe.

Bundespolizisten konnten auf Aufnahmen der Überwachungskamera sehen, dass kein Fremdverschulden beim sturz ins Gleis vorlag. Es besteht der Verdacht, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. zv