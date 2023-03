Neukloster: 12 Jahre alte Schülerin von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Neukloster - Eine Schülerin ist am Donnerstagnachmittag auf der zweigleisigen Bahnstrecke bei Neukloster von einer S-Bahn erfasst und überrollt worden. Das Kind überlebte schwer verletzt. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Der Unfall ereignete sich auf gerader Strecke gegen 16:35 Uhr. Der Zugführer hatte das Mädchen noch auf den Gleisen gesehen und eine Notbremsung durchgeführt. Trotzdem erfasst die S-Bahn die Schülerin. Sie wurde von den Rädern der Bahn überrollt. Eine entgegen kommende S-Bahn konnte dagegen noch rechtzeitig zum Stehen gebracht werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Buxtehude und Neukloster retteten das Mädchen, dass unter der S-Bahn eingeklemmt war. Zuvor war die Bahnerdungsgruppe der Ortswehren Horneburg/Stade, die dafür sorgte, dass der Streckenabschnitt stromlos ist. Sie wurde durch einen Notarzt behandelt und mit dem am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg stationierten Rettungshubschrauber Christoph 29, der zur Unfallstelle beordert worden war, war, in ein geflogen.

In dem Unglückszug befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 100 Fahrgäste, die für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme in dem Zug ausharren mussten. Auch die Fahrgäste der entgegen kommenden S-Bahn mussten im Zug bleiben, bis gegen 17:40 Uhr die Strecke wieder freigegeben wurde. Für die Betreuung der Zugführers und von Unfallzeugen kam ein Notfallseelsorger zur Unglücksstelle.

Warum sich das Mädchen dort auf den Gleisen befand, ist unklar. Neben der Strecke verläuft eine Straße, die durch eine Art Leitplanke und einem kleinen Grünstreifen von der Bahnstrecke getrennt ist. Auf der anderen Seite liegen Wohnhäuser. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Kind seinen Weg abkürzen wollte.

Mitte Januar hatte eine S-Bahn im Hamburger Stadtteil Nettelnburg zwei Zwillingsschwestern erfasst. Eine der 18-Jährigen wurde dabei getötet. Die zweite junge Frau überlebte schwer verletzt. Damals gab es Hinweise darauf, dass sich die Zwillingsschwestern im Bereich der Gleise befunden hatten, um ein Video zu drehen, dass in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht werden sollte. Ein solchen Hinweis gibt es im Zusammenhang mit dem Unglück in Neukloster nicht. zv