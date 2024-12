Featured

Neun Jahre nach Messerattacke auf Juwelier: Aktenzeichen XY zeigt den Fall

Harburg - Am 20. März 2015 überfiel ein Mann den Juwelier "Babylon" am Sand. Der Täter stach den damals 54 Jahre alten Inhaber Ibrahim B. nieder und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Juwelier überlebte.

Die Tat konnte bis heute nicht aufgeklärt werden Jetzt wird der Fall bei der Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst. Sie läuft am kommenden Mittwoch ab 20:15 Uhr im ZDF, thematisiert. Die Ermittler der der Dienststelle "Cold Case", die den Fall übernommen hat, erhoffen sich nach fast zehn Jahren doch noch einen entscheidenden Hinweis zu bekommen.

Damals war der Täter gegen 11:15 Uhr in den Laden gekommen und in einen der hinteren Räume gegangen, wo sich der damals 54-Jährige aufhielt. Der Täter zückte ein Messer. Dann stach er auf den Juwelier ein und verletzte ihn am Oberkörper und am Bein. Anschließend flüchtete der Messerstecher in Richtung Marktplatz. Schmuck oder andere Wertgegenstände nahm er nicht an sich. So schließen die Ermittler nicht aus, dass die Tat ein Racheakt war.

Trotz dieses Ansatzpunkte konnte der Täter bislang nicht ermittelt werden. zv