Person im Bahnhof Rathaus von Zug erfasst: Keine S-Bahn zwischen Wilhelmsburg und Stade

Harburg – S-Bahn-Stillstand in Harburg: Ab etwa 12 Uhr bis in den Nachmittag hinein fuhr am Montag keine S-Bahn in Harburg. Die Polizei und Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde im S-Bahnhof Harburg Rathaus eine Person vom Zug erfasst. Die Person verstarb an der Unfallstelle. Nähere Umstände waren noch nicht bekannt.

Das Unglück soll sich im Tunnelbereich ereignet haben. Rettungskräfte mussten die S-Bahn zurück zur Haltestelle schieben. Dort wurden die Fahrgäste evakuiert.

Der Bahnverkehr der Linien S3 und S5 ist seit kurz nach 12 Uhr zwischen Wilhelmsburg und Stade gesperrt. Es gab zwischen Harburg und Wilhelmsburg einen Ersatzverkehr mit Taxis, Fahrgäste sollen, auch wenn möglich auf Linienbusse ausweichen. In Richtung Hauptbahnhof sollten die Fahrgäste auf den Zugverkehr ausweichen.

Am Nachmittag nahm die S-Bahn wieder den Betrieb auf.