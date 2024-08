Featured

Phoenix-Viertel: Flucht nach Verkehrsunfall an der Wilstorfer Straße

Harburg - Frontal hat der Fahrer eines Peugeot am frühen Freitagmorgen sein Fahrzeug in der Wilstorfer Straße in Höhe der Einfahrt zum Phoenix-Center gegen einen Verkehrsmast auf der dortigen Mittelinsel gesetzt. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren die Insassen verschwunden.

Das erheblich im Frontbereich beschädigte Fahrzeug mit rumänischem Kennzeichen wurde nach der Unfallaufnahme sichergestellt. Warum die Insassen offensichtlich mit der Polizei nichts zu tun haben wollten, blieb zunächst unklar. zv