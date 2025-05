Featured

Phoenix-Viertel: Polizei nimmt Hassplakate gegen die Polizei ab

Harburg – Die Anarchistische Gruppe namens „Anarchas on Tour“ hängte in der Nacht zum Montag an vielen Stellen Hass-Plakate gegen die Polizei auf.

Auf der linken Internetplattform Indymedia.org bekannten sich die Gruppe dazu und sprach von einem polizeilichen Belagerungszustand, der seit einigen Wochen im Phoenix-Viertel mit rassistischen Kontrollen einher ginge.

Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr rückten starke Polizeikräfte an, nahmen ein Banner an einem Sportplatzzaun am Hermann-Krüger-Platz ab und übermalten zahlreiche geklebte Papierplakate.