Polizei löst Party in Wilstorf auf: Beamte als "Rassisten" bepöbelt

Wilstorf - Mit einem Großaufgebot musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag eine Geburtstagsparty in einem Club an der Winsener Straße auflösen. Dabei kam es zu schwer zu verdauenden Szenen.In dem Club in einem ehemaligen Autohaus nahe der Hohen Straße. Dort hatten rund 100 Gäste gefeiert.

Gegen Mitternacht wurde die Polizei von Anwohnern gerufen. Die hatten sich über die Lautstärke beschwert. Zunächst schien es, als sei der Veranstalter kooperativ. Das war offenbar eine Finte. Gegen 1 Uhr liefen die nächsten Beschwerden bei der Polizei auf.

Die Beamten sahen sich einigen aggressiven Gästen, zumeist Bulgaren, gegenüber. Ein Gast bepöbelten die Beamten als "Rassisten". Ein anderer Gast behauptete, dass bei einer "deutschen Party" die Polizei nicht eingeschritten wäre. Schließlich äußerte eine Frau, nachdem unter den Gäste das Gerücht, dass die Beschwerden aus einem nahen Altenheim kamen, die Leute dort sollten "langsam sterben". Ein Kameramann nah die Aussage auf Video auf.

Gegen 2 :30 Uhr war der Einsatz beendet, an dem rund 50 Beamte beteiligt waren, die aus ganz Hamburg zusammen gezogen werden mussten. Ein. besonders aggressiver "Geburtstagsgast" kam in Gewahrsam. Mehrere Gäste hupten laut, als sie mit ihren Autos wegfuhren.

Es war laut Polizei nicht der erste Einsatz in den vor nicht allzu langer Zeit eröffneten Club. zv