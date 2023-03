Polizei und Behörde rücken zur Razzien in zwei Harburger "Kulturvereinen" an

Harburg - Razzia in zwei albanischen "Kulturvereinen". Donnerstagabend fuhr die Polizei zunächst an der Neuen Straße vor dem Verein Treska e.V. benannt nach einem Fluss, vor. Mit dabei Beamte des Finanzamtes, des Bezirksamtes und der Verwaltung aus Winsen.

Der Verein wurde geschlossen, weil es keinen Fluchtweg gab. auch ein Teil der Vereinskasse wurde sichergestellt. Das in dem Verein bei Brettspielen um Geld "gezockt" wird, konnte dagegen nicht nachgewiesen werden.

Gleich um die Ecke in der Straße Am Soldatenfriedhof wurde der Verein Bodrum e.V. überprüft. Dort wurde drei illegale Glücksspielautomaten entdeckt. Außerdem stellten die Einsatzkräfte mit, dass Alkohol ausgeschenkt wurde. Dafür gab es keine Lizenz. auch eine Überwachungskamera wurde sichergestellt.

Zudem stellten die Beamten 1.600 Euro sicher, die die Bedienung dabei hatte. Die Frau, so der verdacht "übernachtete zumindest in den Räumen, da entsprechende Utensilien, wie Zahnbürste, Duschgel und Wechselkleidung in einem Nebenraum lagen. zv