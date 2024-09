Featured

Polizisten aus Neugraben und Buxtehude tauschen zeitweise Dienststelle

Neugraben - Es ist ein Blick über den Tellerrand. An der Wache 47 in Neugraben fährt seit einigen Tagen Nathalie Krause mit. Die 24 Jahre alte Kommissarin ist eigentlich bei der Polizei in Niedersachsen. Normalerweise fährt sie in Buxtehude Streife. Für sie ist als Tauschpartner Oberkommissar Christoph Jürs dorthin gegangen. Es ist ein Wechsel auf Zeit. Durch den Tausch soll die Zusammenarbeit im Alltag verbessert werden.

Zusammen kommt man oft. Gerade wenn etwas im Bereich Neu Wulmstorf, eigentlich der Kriminalitätsbrennpunkt im Landkreis Harburg, passiert, sind oft sowohl Einsatzkräfte aus Neugraben, wie auch aus Buxtehude dort als Verstärkung im Einsatz. Schon daher macht es Sinn einmal hautnah zu erleben, wie die jeweils andere Dienststelle "tickt". "Das tägliche Einsatzgeschehen ist vergleichbar", sagt Krause. Nur die "Schlagzahl" ist in Neugraben höher. Dort geht es meistens von Einsatz zu Einsatz. In Buxtehude kann man schon mal "nur" Streife fahren.

Grundverschieden ist die Organisation. In Niedersachsen ist die Polizei dezentraler organisiert. Dort gibt es nicht einmal einen Dienstgruppenleiter, kurz DGL, wie in Hamburg. Stattdessen ist in Buxtehude so eine Art Wachhabender der Beamte, der den Draufblick hat. Die Leitung von Einsätze wird in der Regel von der Besatzung übernommen, die zuerst am Einsatzort ist.

"Es interessant die anderen Arbeitsabläufe kennenzulernen", sagt die Kommissarin aus Buxtehude. "Es ist ein echter Erfahrungsaustausch, bei dem man einges für seine Arbeit mitnehmen kann."

Das sieht auch Jürs so, der statt in Neugraben gerade in Buxtehude Streife fährt. "Es ist schon spannend die Arbeitsabläufe dort zu erleben." So gibt es in den Wachen in Niedersachsen ein Einsatzleitsystem, das in Hamburg nicht nötig ist, weil hier die Funkeinsatzzentrale und der Lagedienst die gesamte Stadt im Blick haben und Einsatzkräfte koordinieren können.

Ausgedacht hat sich den Tausch die Führung der Wache 46 an der Lauterbachstraße. Das Polizeirevier ist Leit-PK, hat also die Draufsicht auf die drei Wache im Süden, zu der neben Neugraben auch Wilhelmsburg gehört. zv