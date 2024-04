Porsche ging auf der Rönneburger Straße in Flammen auf

Wilstorf - Während der Fahrt ist am Donnerstag ein Porsche auf der Rönneburger Straße kurz vor der Einmündung Winsener Straße in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Wagen stoppen und sich in Sicherheit bringen.

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte das Fahrzeug im vorderen Bereich lichterloh. Für die Löscharbeiten wurde die Straße zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die Brandursache war zunächst ungeklärt. Der Brandverlauf deutet auf einen technischen Defekt als Auslöser des Feuers hin. zv