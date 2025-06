Featured

Rauchschwaden über Marmstorf: Vereinsheim der HSC-Tennisabteilung brennt vollständig aus

Marmstorf – Dicke Rauchschwaden über Marmstorf: Das Vereinsheim der HSC-Tennisabteilung am Marmstorfer Weg ist am Donnerstag vollständig ausgebrannt.

Am frühen Morgen gegen 7.40 Uhr wurde die Feuerwehr zum Brand eines Schuppens am Tennis-Vereinshaus des HSC in Marmstorf gerufen. Als die Einsatzkräfte noch auf der Anfahrt waren, wurde bereits die Alarmstufe erhöht, weil von weiten sichtbar eine Rauchsäule über dem Harburger Stadtpark stand.

Vor Ort war das Feuer vom angebauten Schuppen bereits auf das Vereinshaus übergegriffen. Die Löschwasser Versorgung gestaltete sich äußerst schwierig. Im Laufe der Brandausbreitung lief das Feuer auch in die Wärmedämmung des Daches.

Eine verklebte Mischung aus Dämmstoff und Blechplatten. Aktuell ist die Feuerwehr damit beschäftigt das Dach mühsam aufzuschneiden, auch ein Radlader des THW ist im Einsatz, um das Vereinsheim abzubrechen, damit auch letzte Glutnester abgelöscht werden können.

Der Einsatzleiter geht davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird. Die Polizei sperrte mehrere Straßen ab.