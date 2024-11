Featured

Razzia in Wilstorf: Kokain und illegales Glücksspiel am Reeseberg?

Wilstorf - Ein gefliester Raum, leere Flaschenkisten, Müllsäcke, Gerümpel an der Wand. Dazu drei Spielgeräte, dvor ein alter Hocker. so sieht eine "Zockerhöhle" am Reeseberg aus. Polizei und Bezirksamt hatten den Raum am Freitagabend entdeckt, als sie das "Sorty" überprüften. Der Raum selbst war nur über den Hinterhof zu erreichen.

Sichergestellt wurde auch illegale betriebenes Wettterminal, dazu einige tausend Euro Bargeld. Illegales Glücksspiel war offenbar nicht die einzige Einnahmequelle dort. Die Beamten stellten auch verkaufsfertig portioniertes weißes Pulver, offenbar Kokain, sicher. Es soll sich um eine für Straßerndeal größere Menge handeln.

Das Publikum des zum Zeitpunkt der Razzia überprüften Ladens, war sehr international. Fünf Personen, so stellten die Beamten fest, halten sich zudem illegal in Deutschland auf. Alls bleiben auf freien Fuß.

Das Innenleben der offenbar zum illegalen Glücksspiel genutzten Geräte wurde ebenso sichergestellt, wie das Bargeld und das Rauschgift. Das Bezirksamt konnte nur die Nutzung einiger Bereich des Betriebes untersagen. Um den Laden zu schließen, dafür reichte es offenbar nicht. zv