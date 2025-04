Featured

Rollkommando stürmt Wohnung: 15-Jähriger springt acht Stockwerke in den Tod

Wilstorf - Was passierte am Soltauer Ring? Mittlerweile hat die Polizei mehr Klarheit. Ob der 15-Jährige Iraker, der aus dem achten Stock in die Tiefe stürzte, gestoßen wurde oder selbst sprang, ist aber noch unklar.

Es war ein Rollkommando , bestehend aus mehreren mit Macheten und Eisenstangen bewaffnete Syrern im Alter von 16 bis 22 Jahre, das in der Nacht gewaltsam die Wohnung stürmte, in der sich zu dem Zeitpunkt vier Iraker aufhielten. Der 15-Jährige ergriff die Flucht, rannte auf den Balkon. Kurz darauf stürzte er in die Tiefe.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei entdeckten den leblosen 15-Jährigen auf dem Rasen vor dem Hochhaus. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Noch vor Ort stellte ein Notarzt den Tod des 15-Jährigen fest. Die drei anderen Iraker in der Wohnung waren unverletzt gebieben.

Die Angreifer flüchteten. Die Polizei ermittelte, dass mehrere Verdächtige am Harburger Ring in zwei Taxis gestiegen waren. Der Wagen konnte am Heidenkampsweg gestoppt, die Insassen, vier Syrer und eine Irakerin (22) festgenommen werden.

Die Mordkommission ist in die Ermittlungen eingebunden. Am Montag suchten noch einmal Bereitschaftspolizisten sie Umgebung des Hochhauses nach Spuren ab. Unklar ist bislang auch, warum es zu dem Sturm auf die Wohnung kam.