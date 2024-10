Featured

Schon vor Halloween: Zoff mit der Polizei am Harburger Ring

Harburg - Zoff am Harburger Ring. Jugendliche und Heranwachsende bedrängten dort am Dienstagabend Polizisten, die nach einer Auseinandersetzung zwei Brüder in Gewahrsam nahmen. Die Polizei, die sich einem Mob von etwa 50 Personen gegenüber sah, zog mehrere Streifenwagenbesatzungen, darunter Landesbereitschaftspolizei und Hundeführer zusammen, um die Lage unter Kontrolle zu behalten.

Worum es bei der Auseinandersetzung gegangen war, ist unklar. Bei einem Mann, der bei der Auseinandersetzung mit den Brüder verletzt wurde, fanden die Beamten eine größere Menge Bargeld. Auch er wurde zur Polizeiwache gebracht.

Das am Harburger Ring bereits mit Blick auf Halloween mobile Videoüberwachung aufgebaut wurde, störte die Randalierer offenbar nicht. zv