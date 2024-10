Featured

Schüsse in der Baererstraße lösen großen Polizeieinsatz aus

Harburg - Schüsse im Phoenix-Viertel. In der Nacht zum Sonnabend feuerte ein junger Mann in der Baererstraße mehrfach aus einer Pistole. Dann flüchtete er in einen Mercedes-Kombi. Das Auto raste davon.

Die Polizei, bei der mehrere Anrufe von Anliegern eingegangen waren, rückte mit einem größeren Aufgebot an. Eine Fahndung nach dem Mercedes und den Schützen blieb zunächst erfolglos.

Die Tat passierte in Höhe der No-Limit-Lounge. Deren Gäste und auch andere mögliche Zeugen, so hieß es aus der Polizei, hätten überwiegend sich "unkooperativ" verhalten.

Bei den im Rahmen der Spurensicherung gefunden Patropnenhülsen handelt es sich um Schreckschuss. Offenbar hatte der Täter "auf dicke Hose" machen oder eine Warnung abgeben wollen. Sichergestellt wurden auch eine Horrormaske aus Plastik und ein Kleidungsstück.

Der Dauerdienst der Kripo hatten zunächst die Ermittlungen übernommen. zv