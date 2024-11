Featured

Schützenstraße in Buchholz: Rotlichtfahrer erfasst und tötet Fußgänger

Buchholz - Bei einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße ist ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er hatte in Höhe Adolfstraße zusammen mit anderen Fußgängern bei Grün den dortigen Überweg überquert. Dabei wurde er von einem Ford erfasst. Der 85-Jährige wurde in die Windschutzscheibe geschleudert und fiel zurück auf die Fahrbahn.

Zeugen versorgten sofort den Senior, der bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten hatte und nicht ansprechbar war. Noch vor Ort begannen kurz darauf eingetroffene Rettungskräfte mit Reanimationsmaßnahmen und brachten den 85-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer (55) des Ford die für ihn rot zeigende Ampel zu spät bemerkt. Gegen ihn wurde von der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Sein Wagen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. zv