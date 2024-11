Featured

Schlägerei an belebter Ecke in Harburg: Doch niemand rief die Polizei

Harburg - Dass es offenbar mittlerweile berichtenswert ist, wenn es auf der Straße zu einer Schlägerei kommt, ist hinterfragbar. Bemerkenswert an dem Fall, der sich am Wochenende an der zu dem Zeitpunkt belebten Wilstorfer Straße Ecke Moorstraße vor der Fensterfront eines Restaurants ereignete, ist etwas anderes. Obwohl es viele Augenzeugen gab, rief niemand die Polizei.

So schritt die Polizei nur ein, weil zufällig eine Peterwagenbesatzung die Auseinandersetzung zwischen den drei Bulgaren und einem 26 Jahre alten Türken beobachtet hatte. Die drei Schläger wurden festgesetzt. Gegen sie wird, weil sie zu dritt auf eine Person losgingen und einer der Täter nach dem 26-Jährigen eine Flache warf, wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Trio blieb nach Feststellung der Identitäten auf freien Fuß.

Das Opfer kam ins Krankenhaus und wurde dort schnell wieder entlassen. Warum die Männer aneinander geraten waren, ist unklar. Das Opfer will das Trio nicht kennen und will grundlos ohne Vorwarnung angegriffen worden sein. zv