Featured

Schon wieder Schlägerei: Diesmal in einem "Kulturverein" in Heimfeld

Heimfeld - Kaum noch vergeht im Bereich Harburg gefühlt mittlerweile ein Tag ohne gewalttätige Auseinandersetzungen. Jetzt fand eine in Heimfeld statt. Dort stürmten am Montagabend drei Männer den türkischen "Kulturverein" in der Meyerstraße und prügelten auf zwei anwesende Männer ein. Ein 23-Jähriger wurde dabei mit einer Flasche traktiert. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Auch der zweite Angegriffene erlitt Verletzungen.

Die Täter kippten auch Brandbeschleuniger aus. Offenbar sollte der "Kulturverein" in Flammen aufgehen. Angezündet wurde die Flüssigkeit nicht.

Als die Polizei eintraf, waren die Schläger geflüchtet. Eine Fahndung nach ihnen blieb zunächst erfolglos. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt.