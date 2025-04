Featured

Schrecklicher Unfall in Winsen: 23-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Winsen – In Winsen ist es am Sonntag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen: Auf dem Tönnhäuser Weg, zwischen der Einmündung Osttangente und dem Gewerbegebiet an der Dieselstraße, ist eine Motorradfahrerin tödlich verunglückt.

Gegen kurz nach 15 Uhr war eine 23-jährige Frau mit ihrem Motorrad auf der Straße in Fahrtrichtung Drage unterwegs. Nach Aussage mehrerer Zeugen hatte sie Ausgangs einer Linkskurve, unmittelbar vor Beginn einer sich anschließenden Rechtskurve, ein vor ihr fahrendes Auto überholt und war im Begriff, an einem zweiten Fahrzeug vorbeizufahren, als der Frau plötzlich ein Auto auf der Gegenfahrspur entgegenkam.

Der entgegenkommende PKW wich nach rechts aus, die Frau fuhr auf der Mittellinie zwischen beiden Autos hindurch, verlor allerdings in der Folge die Kontrolle über die Maschine. Das Motorrad und die Frau schlitterten im Kurvenbereich an den Fahrbahnrand und prallten gegen die Schutzplanke.

Die 23-Jährige blieb regungslos liegen. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau, der Rettungsdienst brachte sie unter Reanimation ins Krankenhaus. Trotz einer Notoperation erlag die Frau noch am Sonntagabend ihren schweren Verletzungen.

Der oder die Fahrerin des entgegenkommenden Autos setzte die Fahrt in Richtung Winsen fort. Möglicherweise hatte er oder sie den Sturz der Motorradfahrerin durch den Kurvenverlauf gar nicht wahrgenommen. Die Polizei bittet den oder die Fahrerin, oder Zeugen, die Angaben zu dem Pkw machen können, sich unter Telefon 04171 7960 zu melden.