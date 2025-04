Featured

Schuss vor dem Phoenix-Center: Erneuter Großeinsatz für die Polizei

Harburg - Erneuter Großeinsatz für die Polizei im Phoenix-Center nach Schussabgabe: Weil am Montag gegen 18 Uhr ein Schuss vor dem Phoenix Center in Harburg abgegeben wurde, kam es am frühen Abend erneut zu einem Großeinsatz in Harburg.

Aus noch unbekannten Beweggründen war der Schütze mit zwei weiteren Personen unterwegs, als er plötzlich eine Waffe zog und abdrückte. Warum ermittelt jetzt die Polizei.

Zwei der drei Männer konnten an einem Seiteneingang des Centers gestellt werden, der dritte Mann ist flüchtig. Zwanzig Meter weiter fand man die Waffe, offenbar in einem Versteck.

Da zunächst unklar war, um was für eine Waffe es sich handelt, zog die Polizei starke Kräfte zusammen, auch die Bereitschaftspolizei die aktuell ihre Präsenzstreifen in Harburg verstärkt hat, kam zum Einsatz. Die Polizei vernahm zahlreiche Zeugen der Schussabgabe.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um eine Schreckschuss-Pistole handelte.