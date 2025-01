Featured

Schwarzenberg: Polizei ermittelt nach Todesfall im Drogenmilieu

Harburg - Polizeieinsatz an der Drogeneinrichtung Abrigado auf dem Schwarzenberg. Am Freitagvormittag rückten gegen 11:40 Uhr mehrere Peterwagen aus, nachdem es hieß, dass es dort eine Auseinandersetzung gegeben hatte. Beamte fanden in einem Zelt einen leblosen Mann. Ein Notarzt stellte den Tod fest.

Ermittlungen ergaben, dass es keine Auseinandersetzung gab. Kripobeamte konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tode des Mannes feststellen. Das Landeskriminalamt leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Leiche kam in die Rechtsmedizin. Dort soll di genaue Todesursache geklärt werden. zv