Schwerer Unfall: Führte Handy zur Laster-Kollision auf der A1?

Gut Moor - Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 Höhe Gut Moor ist am Mittag der Fahrer eines lettischen Autotransporters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er war mit seinem Fahrzeug an einem Stauende auf einen vor ihm fahrenden Laster aufgefahren. Auch ein zweiter Lastwagen fuhr auf den Lkw auf. Zwei weitere Fahrzeuginsassen erlitten leichtere Verletzungen.

Zum Einsatz kam die Feuerwehr Maschen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen. Der eingeklemmte Fahrer wurde über eine Rettungsbühne versorgt und befreit. So eine Rettungsbühne ermöglicht es den Einsatzkräften auf Höhe der Frontscheibe ins Führerhaus zu gelangen. Nach seiner Rettung kam der Fahrer unter Notarztbegleitungb in ein Krankenhaus.

Die Autobahn war wegen des Unfalls in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr wurde bereits im Buchholzer Dreieck abgeleitet. Das führte zu einem leichten Stau auf der A7. Auf der A1 begann die Polizei damit hinter dem Unglücksort stehende Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbei zu leiten.

Der Verkehrsunfalldienst der Hamburger Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Dabei könnte ein Handy eine Rolle spielen, dass im Führerhaus des lettischen Fahrers gefunden wurde. Es soll in Betrieb und damit möglicherweise zum Unfallzeitpunkt benutzt worden sein.

Das zerstörte Führerhaus, aus dem der Fahrer gerettet wurde. Foto: Lenthe-Medien