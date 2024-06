Featured

Schwerer Unfall in Wilstorf: Schwangere Frau (19) unter Schwerverletzten

Wilstorf - Vier Insassen eines Audi A6 sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Außenmühlendamm verletzt worden. Zwei, der Insassen, eine schwangere Frau (19) und ein 23 Jahre alter Mann kamen unter Bgleitung von Notärzten, von denen einer per Hubschrauber eingeflogen worden war, ins Krankenhaus.

Der Wagen war gegen 6:50 Uhr in dem Bereich von der Fahrbahn abgekommen, an dem der Straßénbelag auf Kopfsteinpflaster wechselt, und in Höhe einer Behelfsbushaltestelle gegen einen Baum geprallt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Motorblock herausgerissen und rund 20 Meter weit in den Grünstreifen geschleudert wurde.

Zeugen riefen Polizei und Feuerwehr. Zunächts wurde davon ausgegangen, dass Insassen eingeklemmt sind. Das bestätigte sich nicht. Als die Einsatzkräfte eintrafen, lagen von den vier Insassen, zwei Männer und zwei Frauen, drei außerhalb des Fahrzeugs. Der Fahrersitz war leer. So war zunächst auch noch unklar, wer den Wagen fuhr. Der Halter des Fahrzeugs mit Lübecker Kennzeichen war nicht unter den Insassen gewesen. Unter anderem Faserspuren vom Fahrersitz sollen bei der Aufklärung helfen.

Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr besteht für sie nicht.

Hinweise auf weitere Beteiligte gab es nicht. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt. Nach erster Einschätzung der Polizei dürfte auch überhöhte Geschwindigkeit bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben. zv