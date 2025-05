Featured

Seit Freitag verschwunden: Polizei sucht nach 84-Jährigem aus Wilhelmsburg

Wilhelmsburg - Seit Freitag wird der 84-jährige Manfred Norbert Erich Adelt aus Wilhelmsburg vermisst. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Der Mitbewohner des Seniors verließ am frühen Freitagmorgen die gemeinsame Wohnung in der Julius-Ertel-Straße. Als er am späten Nachmittag wieder sein zu Hause erreichte, war der 84-Jährige nicht vor Ort.

„Dazu ergaben sich Hinweise, dass sich Herr Adelt in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte, woraufhin der Mitbewohner die Polizei verständigte“, so die Polizei.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen auch sogenannte Personenspürhunde zum Einsatz kamen, führten nicht zum Antreffen des Vermissten, sodass nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Scheinbares Alter: 80 bis 85 Jahre, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlanke Figur, Glatze mit wenigen grauen Haaren. Er ist bekleidet mit einer dunklen Jacke, blauen Jeanshose und dunklen und trägt Slipper-Schuhe.

Hinweise werden beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer den Vermissten sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden.