Serie reißt einfach nicht ab: Weitere Einbrüche im Landkreis Harburg

Landkreis - Die Serie der Einbrüche im Landkreis Harburg reißt nicht ab. Am Montag sind am Schrankenweg in Fleestedt Diebe in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie versuchten sie zunächst, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Dies hielt jedoch Stand. Schließlich kletterten die Täter zu einem Fenster im Obergeschoss und drangen hierdurch ein. Sie durchsuchten mehrere Räume.

In Pattensen wurde ein Einfamilienhaus an der Straße Hirtenbrink das Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten ein seitliches Fenster auf und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Anschließend flüchteten sie vermutlich in Richtung eines dahinterliegenden Waldstückes. zv