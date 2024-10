Featured

Serie von Brandstiftungen geht weiter - wieder brennt Papiercontainer in Harburg

Harburg - Die Serie von Brandstiftungen in Harburg geht weiter: wieder brannte ein Papiercontainer in Harburg. Dieses Mal in der Julius-Ludowieg-Straße.

Etwas länger als zwei Wochen war es ruhig in Harburg. Doch in der Nacht zum Freitag stand gegen halb eins erneut ein Papiercontainer in Flammen. Zeugen zogen die brennenden Plastikmüllbox auf die Straße, damit sich der Brand nicht ausdehnen konnte.

Seit mehreren Monaten wurde immer wieder in Harburg gezündelt. Während der Serie an Kleinbränden wurden immer wieder Schrottautos, Bauwagen und Mülltonnen angezündet. Oft war es nur dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr oder aufmerksamen Zeugen zu verdanken, dass keine Menschen zu Schaden kamen oder Gebäudebrände vermieden wurden.

Eine Fahndung nach dem oder den Brandstiftern verlief auch am Freitagmorgen erfolglos, so ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums.