Sieben Feuerwehren bei Dachstuhlbrand in Maschen im Einsatz

Maschen - Feuer in der Straße Uhlengrund. Dort geriet am Mittwochnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache der Dachstuhl eine Einfamilienhauses in Brand. Noch während der beginnenden Löscharbeiten, bei der auch nach Personen im Gebäude gesucht wurde, zündete das Feuer durch und erfasste das komplette Dachgeschoss.

Die Einsatzleitstelle schickte weitere Wehren zum Brandort. Schließlich waren sieben Feuerwehren aus Maschen, Ramelsloh, Meckelfeld, Ohlendorf, Helmstorf, Hörsten und Hittfeld im Einsatz. Dabei ging es vor allem darum, genug Atemschutzgeräteträger vor Ort zu haben und eine Löschwasserversorgung aufzubauen.

Die Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle. Das Gebäude war aber schwer durch das Feuer und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gilt als zunächst unbewohnbar. Der Schaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Nach vier Stunden war der Einsatz beendet.

Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude als Tatort für die Spurensicherung.