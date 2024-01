Silvester: Fünf Brände in wenigen Minuten fordern die Feuerwehren in Seevetal

Landkreis - Mehrere Brände haben die Feuerwehr in Seevetal an Neujahr in Atem gehalten. Für Einsätze mussten teilweise Feuerwehren aus angrenzenden Gemeinden alarmiert werden.

Gegen 1:30 Uhr liefen in der Einsatzleitstelle des Landkreises innerhalb von fünf Minuten mehrere Brandeinsätze ein. Am Schützenplatz im Hittfeld schlugen Flammen aus einer Mülltonne, die an einem Gebäude stand . Im Kleckener Kirchweg im Ortsteil Waldesruh brannte lichterloh ein großes Carport, in dem mehrere Fahrzeuge standen. Hier schätzt die Polizei den sachschaden auf 45.000 Euro.

Auch in Pastor-Woltmann Straße in Ramelsloh ging ein Carport mit mehreren Fahrzeugen in Flammen auf. Dort griff das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Auch hier hatten zunächst vermutlich Mülltonnen gebrannt. Der schaden wird mit rund 250.000 Euro beziffert.

Dann kam es erneut im Hittfelder Ortsteil Waldesruh zu einem Feuer. In der Straße Am Tannengrund brannte Unrat. Eine vergleichbare Einsatzstelle gab es ebenfalls an der Hittfelder Landstraße.

An den beiden größeren Einsatzstellen dauerten die Lösch- und Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden. In Ramelsloh hatte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein zweites Gebäude verhindern können.

Neben 13 der 14 Wehren aus Seevetal waren auch Wehren aus der Gemeinde Rosengarten bei den Bränden eingesetzt. zv