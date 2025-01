Featured

Sittensen: Tausende Forellen verenden nach Glätteunfall auf der A1

Sittensen – Nach einem Glätteunfall auf der A1 bei Sittensen im benachbarten Landkreis sind mehrere 1000 Forellen auf der Autobahn verendet. Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, ereignete sich der schwere Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Richtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Sittensen.

Die 57 Jahre alte Fahrerin eines mit lebenden Fischen beladenen Sattelzugs, verlor auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Sattelzug kam quer über die Fahrbahn zum Stehen.

Ein nachfolgender 51-jähriger Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den querstehenden Sattelzug. Der Aufprall führte zu schweren Schäden am Auflieger, wodurch die Fische auf die Fahrbahnen beider Richtungen geschleudert wurden und verendeten. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Fischtransporters und ihr 59 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Zusätzlich schleuderte durch den Unfall ein Fahrzeugteil auf die Gegenfahrbahn in Richtung Hamburg und traf dort die Windschutzscheibe eines Audi, wodurch das Fahrzeug verunfallte. Der Audi-Fahrer (44 Jahre) wurde dabei leicht verletzt und sein 38 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen.

Ein Flüssigsauerstofftank vom Fischtransporter wurde ebenfalls auf die Richtungsfahrbahn Hamburg in den Gegenverkehr geschleudert. Der 26-jährige Fahrer eines Sattelzugs konnte eine Kollision mit dem Tank nicht mehr verhindern. Der Mann blieb unverletzt.

Insgesamt wurden im Zusammenhang dieses Unfalls vier Personen verletzt, darunter eine schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro. Neben den zahlreichen Polizeikräften waren bei dem Einsatz ein starkes Aufgebot des Rettungsdienstes sowie diverse Feuerwehren aus den umliegenden Orten im Einsatz.

Die Autobahn bleibt im Bereich Sittensen in beide Richtungen seit über 12 Stunden gesperrt. Die intensiven Reinigungsarbeiten dauern an, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallörtlichkeit führt.