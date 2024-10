Featured

Skoda prallt gegen Baum: Feuerwehr befreit beide Fahrzeuginsassen

Hörsten - Zwei Insassen eines Skoda Fabia haben Feuerwehrleute am Freitagnachmittag am Grünen Damm aus den Trümmern eines Fahrzeugs gerettet. Die Fahrerin war aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum und wurde in den Graben geschleudert.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden verletzt. Beide kamen nach ihrer Rettung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt. Es wird auch geprüft, ob die tiefnstehende Sonne Ursache des Unfalls war. zv