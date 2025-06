Featured

Spektakulärer Verkehrsunfall auf der A7: Sattelzug „verliert“ Sattelauflieger

Ramelsloh – Spektakulärer Verkehrsunfall auf der A7 bei Ramelsloh: Beim Auffahren con der Raststätte auf die Autobahn in Richtung Hamburg hat ein Sattelzug seinen Auflieger „verloren“.

Der Verkehrsunfall hat am Mittwochabend kurz hinter der Anschlussstelle Ramelsloh den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Seevetal gefordert. Um 19 Uhr waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ohlendorf und Maschen sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Seevetal durch die Winsener Rettungsleitstelle zu dem Verkehrsunfall alarmiert worden.

Bei dem Unfall hatte ein von der Rastanlage Seevetal Ost auf die AU 7 fahrender Sattelzug in der Beschleunigungsspur den Sattelauflieger „verloren“: Der Auflieger rutschte kurz über den Asphalt und blieb dann auf dem Beschleunigungsstreifen liegen, die Zugmaschine brachte die Fahrerin einige Meter weiter zum Stehen.

Der mit Wassermelonen beladene Auflieger beschädigte durch den Aufprall auf die Autobahn den Asphalt, zudem wurde der unter dem Auflieger befindliche Dieseltank beschädigt, Dieselkraftstoff trat aus. Die wenig später eintreffenden Kräfte der alarmierten Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und begannen mit den Einsatzmaßnahmen.

Mit Hilfe einer Ölumfüllpumpe pumpten die Einsatzkräfte den beschädigten Dieseltank in ein Ersatzbehälter um und verhinderten so ein weiteres Austreten des Umwelt gefährdenden Stoffes. Für die Kräfte der Feuerwehr Seevetal war der Einsatz bei diesem Verkehrsunfall nach gut einer Stunde beendet. Ein Bergungsunternehmen barg den auf der Autobahn liegenden Sattelauflieger. Am Auflieger und der Fahrbahn entstanden Sachschäden. Die Unfallursache ist unbekannt, das Autobahnpolizeikommissariat Maschen hat die Ermittlungen diesbezüglich übernommen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr sowie der Bergung des Aufliegers musste der Beschleunigungsstreifen sowie der Hauptfahrstreifen der A7 in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden.