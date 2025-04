Featured

Spurensicherung im Horror-Theater Miskatonic: Hitze ließ Putz abplatzen

Harburg - Nach dem Feuer im Horror-Theater Miskatonic an der Buxtehuder Straße Ecke Bleicherweg begannen am Nachmittag Experten der Brandermittlung des Landeskriminalamtes mit der Spurensicherung. Anwohner versammelten sich auf der gegenüber liegenden Straßenseite und verfolgten die Arbeiten der Ermittler.

Zur Brandursache konnten die Experten zunächst nichts sagen. Das Feuer, das zeigen die Brandspuren deutlich, ist offenbar in dem hinteren Raum im Bereich der Bühne ausgebrochen. Die Hitze war so groß, dass in dem Bereich der Putz von den Wänden abgeplatzt ist. Auch Scheiben gingen zu Bruch. Aus mindestens einem Fenster schlugen Flammen heraus und beschädigten auch die Fassade. Auch hier war die Hitze so groß, dass Scheiben der darüber liegenden Wohnung platzten.

Bislang, so hieß es aus der Polizei, ermittle man "in alle Richtungen". Ein technischer Defekt kommt bislang genauso wie eine fahrlässige Brandstiftung als Ursache des Feuers in Betracht.

Das untere Geschoss, in dem sich das Horror-Theater befindet, ist ein Totalschaden. Die komplette Technik im Bühnenbereich ist zerstört. Ruß und Löschwasser haben auch die Bereiche stark beschädigt, in denen die Flammen selbst nicht wüteten. Am frühen Abend kam ein Nottischler zum Brandort, um die die offenen Fenster mit Sperrholzplatten zu vernageln. Der Brandort selbst wurde zunächt als Tatort beschlagnahmt. zv