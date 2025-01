Featured

Starker Wind sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Harburg Stadt & Land

Harburg - Stürmisches Wetter hat am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag für einige Feuerwehreinsätze in Harburg Stadt & Land gesorgt. Im Bezirk Harburg rückten Einsatzkräfte zum Moorburger Elbdeich, zur Bremer Straße, zum Ernst-Bergeest-Weg oder zum Ehestorfer Weg aus. In allen Fällen galt es umgestürzte Bäume oder abgeknickte Äste zu beseitigen.

Auch im Landkreis Harburg war die Feuerwehr oft gefragt. Allein in Seevetal rückte sie 15 mal zu Einsatzstellen aus. Am Horster Damm in Lindhorst musste eine 20 Meter hohe Birke zersägt und beseitigt werden, die umgekippt war und die Fahrbahn blockiert hatte. In Hittfeld kippte ein große Eiche in der Bahnhofstraße um. Eine gleich daneben stehende Birke drohte ebenfalls umzustürzen. Sie wurde über die Drehleiter der FF Meckelgeld, die zur Verstärkung der Wehr Hittfeld angerückt war, Stück für Stück abgetragen.

Die Wehr Maschen rückte auf die A 39 aus. Bei Winsen war ein Baum umgekippt, der auf die Autobahn ragte. zv